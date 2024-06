Juventus-Douglas Luiz: le richieste di Mckennie che bloccano l'operazione

Come raccontato nei giorni scorsi,. Al momento. si legge, McKennie continua ad avanzare una richiesta d'ingaggio (superiore ai 4 milioni di euro netti) ritenuta troppo elevata dagli inglesi. Allo stesso tempo, l'Se uno dei club molla qualcosa su questo fronte, pretende di rientrare sugli altri pezzi dell'operazione. E cioè la valutazione dei cartellini, le commissioni per gli agenti o lo stipendio di Douglas Luiz e Iling.I contatti proseguono frenetici, sia con i procuratori che tra Cristiano Giuntoli (d.t. bianconero) e Monchi (uomo mercato dell'Aston Villa). Anche perchériferisce il quotidiano. Difficile, dunque, si arrivi a una retromarcia completa, sebbene completare il puzzle si stia rivelando tremendamente complesso. Emerge allora un piano alternativo (che rimane sullo sfondo), come vi abbiamoe che viene confermato anche dalla Gazzetta."Nei giorni scorsi le due squadre hanno addirittura provato a ragionare anche su altri calciatori da affiancare a Douglas Luiz e Iling, smarcandosi così dal "problema" McKennie. Un tentativo, però, che sinora è andato a vuoto". A proposito di questo, il quotidiano aggiunge: "Non sono molte le pedine a cui la Juve è disposta a rinunciare volentieri e che, al contempo, accontentino l'Aston Villa.E, comunque, l'inserimento di un altro nome dovrebbe poi far rivedere tutti i parametri dell'operazione".