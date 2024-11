McKennie Juve, il record battuto dallo statunitense

In occasione della partita tra Juventus e, i bianconeri hanno trovato due volte la rete con. Il pareggio non è stato il risultato che i bianconeri volevano, motivo per cui l'obiettivo riscatto è già una priorità contro. Con il gol del turno infrasettimanale, proprio McKennie ha battuto un record importante, che conferma la sua importanza nella rosa bianconera.Grazie alla rete contro il Parma, McKennie è l'unico centrocampista ad aver raggiunto la doppia cifra tra gol e assist a partire dalla scorsa stagione., infatti, lo statunitense ha staccato tutti i compagni di reparto almeno di due lunghezze.