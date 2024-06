McKennie, niente Aston Villa: i motivi

La maxi operazione che porteràallasembra ormai in dirittura d'arrivo. E questo nonostante il muro eretto nei giorni da Weston, che ha seriamente rischiato di far naufragare tutto costringendo il club bianconero a trovare un piano alternativo per andare incontro alle richieste dell', ovvero a inserire al suo posto come contropartita Enzo Barrenechea (insieme a Samuel Iling-Junior). Ma perché il centrocampista statunitense non ha accettato di trasferirsi nella squadra inglese? La questione, che coinvolge tanto la Juve quanto i Villans, sembra sostanzialmente di natura economica.All'Aston Villa, infatti, McKennie aveva chiesto un ingaggio vicino ai, in sostanza la stessa cifra che voleva ottenere dalla Vecchia Signora con il rinnovo di contratto. Sempre dai bianconeri, inoltre, il classe 1998 pretendeva una buonuscita decisamente corposa, cosa che ha complicato non poco i piani. Chiaramente, ora, Weston rimane sul mercato. E l'indiscrezione di giornata è quella di un possibile interessamento da parte deldi Antonio Conte e Giovanni Manna, che lo conosce molto bene e potrebbe quindi avere un'arma in più per convincerlo.





