Napoli, Weston McKennie può essere un obiettivo?

Lasi è spazientita ed infastidita dalle richieste di Westone del suo entourage verso l'quando ormai la trattativa era alle battute finali. I bianconeri nella maxi trattativa per portare a Torino Douglas Luis (e la fidanzata, Alisha Lehmann per la Juventus Women) avevano inizialmente inserito infatti il cartellino del centrocampista classe 1998 che è ai titoli di coda con la. Le richieste elevate hanno però fatto sì che venisse rimosso dalla trattativa e sostituito con Enzo Barrenechea. Questo però non toglie Wes dal mercato, anzi, rende il tutto insanabile.La Juventus già sa che il contratto di McKennie è in scadenza nel 2025 e non si arriverà al rinnovo quindi vorrebbe cederlo nella sessione estiva per monetizzare. Stando a quanto riferisce oggi La Stampa il centrocampista potrebbe finire nel mirino del. Infatti, Giovanni Manna conosce molto bene il giocatore e potrebbe sfruttare il suo rapporto per convincerlo. Oltre a questo il tecnico azzurro Antonio Conte corteggia Wes da quando era allo Shalke 04 e l'allenatore salentino all'Inter. Potrebbe essere una pista.