LIVE - JUVENTUS, INIZIA L'ERA TUDOR: il programma di oggi e le visite al mattino

L'annuncio ufficiale arrivato nel pomeriggio di domenica 23 marzo 2025 ha sancito, in via formale, l'inizio dell'avventura dialla guida della. Il tecnico croato subentra dopo l'esonero di Thiago Motta e guiderà la formazione bianconera fino al termine della stagione, che comprende sia le nove partite rimanenti in campionato che il Mondiale per Club negli Stati Uniti.Il contratto di Tudor con la Juve scadrà il 30 luglio 2025, ma in caso di piazzamento in zona Champions League, scatterà il rinnovo automatico per un altro anno. Tuttavia la Juventus si è cautelata con una via d'uscita: il club potrà esercitare un'opzione, sempre entro il 30 luglio, per risolvere il contratto della guida tecnica croata e cercare, senza vincoli, un nuovo tecnico per la prossima stagione.

LIVE - JUVENTUS, INIZIA L'ERA TUDOR: il programma





Nella giornata di lunedì, con l'arrivo al Jmedical per i test di idoneità sportiva, si è alzato ufficialmente il sipario sull'era di Igor Tudor sulla panchina della Juventus. Di seguito ecco il programma completo della sua prima giornata da timoniere bianconero.

10.50 - Test medici conclusi per Igor Tudor: nel pomeriggio guiderà la squadra nella sua prima sessione d'allenamento da tecnico della Juve.



Igor Tudor è arrivato al Jmedical per sostenere i test d'idoneità sportiva, prima di iniziare il suo percorso da allenatore della Juventus.