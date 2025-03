Addio alibi, arriva Tudor. Il dna Juventus esiste e lo dimostrerà

Redazione Calciomercato

C’è sempre qualcosa di paradossale nel cambio di un allenatore:Inevitabilmente, finisce in secondo piano.Igor: perché il dibattito attorno alla gestione tecnica era diventato insostenibile, quasi quanto i rapporti all’interno dello spogliatoio.

Si riparte allora dal gigante di Spalato, dall’uomo che, per tornare alla Juventus, ha rinunciato a 150mila euro e al club che più ha amato, l’Hajduk. Un sacrificio che dice tutto sulla sua determinazione.Perché Tudor conosce bene la precarietà di questo mestiere e sa che certe occasioni passano una volta sola, anche se le hai sfiorate più volte. Devi saltare in corsa e capire dove il viaggio può portarti.Il tifo è dalla sua parte, le incertezze sulla gestione tecnica passano in secondo piano, perché al centro di tutto ora c’è Tudor. Tudor, che sa cosa significhi la Juventus. Tudor, che incarna il DNA bianconero. Tudor, che in queste ore è stato riscoperto anche nei suoi vecchi pensieri, tra cui una frase che oggi pesa più che mai: “Alla Juventus sono arrivato a 20 anni e sono andato via a 28. Lì sono diventato uomo, anzi, ho capito come esserlo.”Torino è stata per anni la sua seconda casa, ogni volta che riusciva a staccarsi da Spalato.Al suo primo giorno alla Continassa, un luogo che conosce come le sue tasche, ha messo subito i giocatori al centro delle sue attenzioni. Con chi doveva parlare? Chi andava rassicurato? Da dove nasce questa fragilità nei momenti chiave? Prima di tutto, bisogna individuare il problema. Poi evidenziarlo. E infine risolverlo.C’è una frase fatta che in questo momento pesa più di altre, perché spesso le frasi fatte sono semplicemente verità universali:I giocatori non potranno più nascondersi o scaricare le responsabilità. Niente sguardi bassi, niente scuse.Gli altri no. Tudor è qui per questo, e per mille altri motivi. Perché Thiago le aveva provate tutte, tranne la più semplice: cambiare sé stesso. Perché la Champions non può essere un’opzione. Perché essere juventini davvero è un valore, anche se non porta gol in classifica.