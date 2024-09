Seconda partita consecutiva da titolare per, dopo quella di Champions League. Il centrocampista, però, non ha replicato fino in fondo la bella prestazione messa in campo in settimana con la- Era sul mercato, emarginato quanto Chiesa; è diventato un titolare, seconda consecutiva dall'inizio. Fa il suo tra mediana e trequarti. Non incanta, non delude. Lavora.- Confermatissimo da Motta, che ha bisogno di gamba in proiezione offensiva e per ora non si fida di Douglas Luiz. Stavolta non tira fuori la bacchetta magica di Harry Potter.- Il Napoli non è il Psv e non concede lo stesso spazio al texano, che pure ha la vivacità di presentarsi un paio di volte in area, ma succede solo in avvio. Forse aveva speso troppe energie in Champions, cala presto il sipario. Il cambio appare persino ritardato.