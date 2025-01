Mckennie e Kalulu a Dazn:KALULU - Era una serata bella all'inizio, poi questo gol preso mette un po' di ombra a tutto. Dobbiamo fare sempre qualcosa in più per prendere questi punti. Loro fanno uno contro uno, per un attaccante sarà difficile tornare, quando ho visto palla su Weston sapevo che per CHarles era difficile tornare indietro ed è andata bene.MCKENNIE - Per me, metto sempre al primo posto la squadra. Giochi, non giochi o in qualsiasi ruolo, l'importante è la squadra. Dobbiamo fare di più per vincere perchè questo alla Juventus devi sempre essere primo e devi vincere queste partite. Cosa manca? Non fare errori, ci vuole concentrazione in tutta la partita, durante la stanchezza e poi fare il secondo goal. Noi segniamo e poi aspettiamo gli altri, ma la Juventus non è così. Le prossime? Speriamo di vincere, importante per noi per prendere fiducia e riportare la JUventus sopra. Dobbiamo stare uniti, insieme.