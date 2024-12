Mckennie rinnova con la Juventus? I dettagli

Westonè una delle sorprese in positivo dellaLo statunitense è passato da "esubero" a elemento molto importante della squadra e vero jolly. Tanto che dopo essere stato ad un passo dall'addio in estate, adesso può rinnovare prolungando a lungo con i bianconeri.McKennie a Torino sta benissimo e ha messo radici; mentre per la Juve resta uno degli elementi più utili e affidabili. Non a caso, riferisce Tuttosport, sono già partiti i contatti per rinnovare fino al 2028 con opzione per il 2029. Sarebbe un accordo che blinderebbe il giocatore. Pochi mesi fa, il centrocampista aveva prolungato fino al 2026 ma questo sarebbe un rinnovo con tutt'altro significato.