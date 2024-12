Se c'è un giocatore che più di tutti ha cambiato le aspettative da inizio stagione, è senza dubbio. Lo statunitense era considerato come un giocatore che doveva partire, eppure si è sempre opposto al trasferimento all'Aston Villa. Dall'estate, dunque, la situazione si è progressivamente sbloccata, e il centrocampista è diventato un punto di riferimento per. Già, perché McKennie è stato decisivo in diverse partite, segnando già 4 reti tra campionato e Champions League, ma soprattutto con la sua duttilità. L'esempio più recente arriva direttamente dalla trasferta di, dove "il maghetto" ha giocato da terzino sinistro, mettendo in cassaforte l'ennesima prestazione importante. "Posso giocare in qualsiasi ruolo, a me piace stare alla Juventus e voglio rimanere qua" aveva dichiarato pochi giorni prima della gara con il Monza. E proprio il rinnovo di McKennie non sembra un'ipotesi così lontana: secondo Tuttosport sarebbero già stati avviati i contatti per, con opzione fino al. Il contratto dello statunitense, infatti, scade il 30 giugno 2026: solo pochi mesi fa era stato raggiunto l'accordo tra lui e la Juventus.