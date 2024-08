McKennie-Juventus: tutte le tappe della storia

Un vero e proprio colpo di scena - per la seconda estate di fila - nella storia tra la. Da esubero - finito sul mercato dopo aver quasi compromesso il passaggio in bianconero di Douglas Luiz rifiutando la destinazione Aston Villa - il centrocampista è stato infatti reintegrato nel gruppo di Thiago Motta aprendo addirittura al rinnovo, peraltro alle condizioni che gli aveva proposto il club la primavera scorsa quando invece aveva chiesto un corposo aumento dell'ingaggio (dagli attuali 2 milioni e mezzo a 4 milioni di euro all'anno, secondo La Gazzetta dello Sport).E non è la prima volta, come dicevamo, che lo statunitense vede cambiare in maniera netta la propria situazione con la Vecchia Signora, che anche dodici mesi fa, dopo il deludente periodo di prestito al Leeds, lo aveva messo ai margini del progetto salvo poi decidere di puntare ancora su di lui (e trovandosi soddisfatta, visto il buon rendimento del giocatore che, in assenza di Paul Pogba e Nicolò Fagioli, è diventato di fatto un titolare fisso, spesso utilizzato da Massimiliano Allegri anche nel ruolo di esterno).La storia di McKennie in bianconero comincia nell'estate 2020, quando la Juve lo ingaggia in prestito dallo Schalke 04: dopo un inizio in sordina, il classe 1998 riesce a ritagliarsi sempre più spazio nella squadra di Andrea Pirlo, tanto che nel marzo 2021, a stagione ancora in corso, il club decide di riscattarlo per oltre 18 milioni di euro. Il 30 gennaio 2023, dopo mesi di alti e bassi, viene ceduto a titolo temporaneo al, che però con la retrocessione in Championship non lo conferma, rispedendolo a Torino. Qui, come dicevamo, finisce sulla lista degli esuberi senza però trovare una sistemazione, finché Allegri non si convince a reintegrarlo, un po' come successo in questa estate con il nuovo corso targatoChe oggi, a due giorni dall'esordio in campionato, ha optato per rimetterlo in rosa, probabilmente convinto del fatto che, in assenza di ulteriori rinforzi dal mercato, McKennie possa offrire come in passato un contributo utile alla causa bianconera. Si sta pur sempre parlando, del resto, di un giocatore da. Forse non sempre semplicissimo da gestire, in alcune occasioni, ma evidentemente nemmeno da scartare completamente.





