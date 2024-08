Rimane sempre più incerto il futuro diche, ad un anno dalla scadenza di contratto con la, è sempre più un corpo estraneo al progetto bianconero targato Thiago Motta. Per questo motivo, si stanno sondando le possibili opzioni per il futuro del centrocampista texano e, tra queste, starebbe prendendo corpo l'ipotesi di un ritorno in Bundesliga dove il calciatore ha già vestito la maglia dello Schalke 04. Secondo Sky Sports DE, la Juventus chiede una cifra compresa tra i 10 e i 15 milioni per lasciare partire il classe 1998 dopo che, nelle scorse settimane, era saltato il suo passaggio all'Aston Villa.