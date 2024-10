La prestazione contro lo Stoccarda



Possibile rilancio da trequartista contro l'Inter

Poco da dire: Westonha offerto una prestazione sottotono nella recente partita contro lo Stoccarda, un'uscita che ha mostrato quanto il centrocampista texano sia ancora in cerca di continuità. Specialmente dopo gli ultimi problemi.Schierato per 55 minuti, McKennie non è riuscito a incidere né in fase offensiva né in quella difensiva.I numeri della partita contro lo Stoccarda non lasciano molto spazio all’immaginazione:McKennie non ha prodotto tiri in porta né tentativi di dribbling, e non è riuscito a vincere duelli aerei o a terra, elementi che solitamente caratterizzano il suo gioco fisico e dinamico.La perdita di possesso in quattro occasioni e l'assenza di contributi in fase difensiva, con zero tackle e intercettazioni, hanno reso la sua prestazione poco incisiva.Nonostante le difficoltà recenti, McKennie resta un giocatore di fiducia per, soprattutto per la sua capacità di adattarsi a diversi ruoli.In questo ruolo, McKennie ha mostrato sprazzi di capacità nei movimenti tra le linee e nell'occupare spazi, aspetti che potrebbero tornare utili per disturbare la difesa dell'Inter, specialmente nei duelli fisici.



