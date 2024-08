Il recente rinnovo di Westoncon la Juventus porta con sé due aspetti principali, uno di natura economica e l’altro tecnico.Dal punto di vista economico, il rinnovo di McKennie è stato sorprendentemente vantaggioso per la Juventus. Il centrocampista, il cui contratto scadeva nel 2025, ha accettato di prolungare l’accordo a cifre significativamente ridotte rispetto a quelle richieste in primavera. McKennie percepirà ora 3 milioni di euro netti a stagione, sostanzialmente lo stesso stipendio che riceveva precedentemente. Questo accordo si è concretizzato anche perché, durante questi mesi, McKennie non ha ricevuto offerte più vantaggiose rispetto a quella proposta dalla Juventus.