Mauricioha mantenuto un profilo cauto riguardo alla presenza di Westonnella prossima partita degli Stati Uniti contro il Messico. Il commissario tecnico ha dichiarato: "Se riteniamo che McKennie sia al 100% e non ci siano rischi, allora potrebbe partire titolare. Tuttavia, non vogliamo correre alcun rischio." Questa affermazione evidenzia l'importanza di garantire la piena condizione fisica del giocatore, soprattutto in vista di un match di grande rilevanza come quello contro i rivali storici messicani. Pochettino sembra essere intenzionato a tutelare la salute del calciatore, considerando attentamente tutte le opzioni prima di prendere una decisione definitiva.