Nei giorni scorsi, il mercato ha visto protagonisti i possibili sviluppi della trattativa tra lae Weston. Il centrocampista statunitense, in uscita dalla Juventus a causa della nuova impostazione tattica di Thiago Motta, rappresenta un obiettivo per il club viola. Tuttavia, l'operazione non è priva di ostacoli.Il principale impedimento riguarda l'alto stipendio di, che potrebbe risultare insostenibile per molti club interessati. Il giornalista Luca Marchetti ha confermato queste difficoltà durante un'intervista a TMW Radio, spiegando che "per i numeri serve un aiuto della Juve per McKennie". Marchetti ha aggiunto che, sebbene diverse squadre stiano esplorando la fattibilità dell'affare, i costi elevati rappresentano una barriera significativa.