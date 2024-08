Mckennie è uno dei giocatori fuori dal progetto della Juventus. Lo statunitense ha il contratto in scadenza nel 2025 e non rinnoverà con il club. Per questo la Juve cerca una sistemazione in questa sessione di mercato. Negli ultimi giorni si è fatta avanti la Fiorentina.La Fiorentina è davvero interessata a Mckennie e secondo La Nazione ll club viola sarebbe pronto ad avviare una trattativa con la Juventus per il centrocampista texano. C'è però un ostacolo, ovvero l'ingaggio di Mckennie, piuttosto elevato. Nei prossimi giorni si cercherà a trovare una soluzione. Mckennie alla Juventus guadagna circa 2,5 milioni di euro e nella trattativa che lo avrebbe dovuto portare all'Aston Villa aveva chiesto un ingaggio più alto.