Le parole di Pochettino su McKennie

McKennie è a rischio per Juventus-Lazio?

L'esclusione di Weston McKennie da parte del ct Mauricio Pochettino, in occasione del match amichevole tra USA e Panama, hanno fatto inevitabilmente rumore e, allo stesso tempo, generano moderata preoccupazione in casa Juventus. L'allenatore argentino ha infatti dichiarato che McKennie non ha preso parte al match a causa di alcuni problemi fisici con lui è alle prese il classe 1998."Lo proteggeremo. È arrivato con alcuni problemi non grandi ma con alcune situazioni scomode. Torna col Messico? Se crediamo che sia al 100 percento senza rischi, potrebbe essere titolare, ma non vogliamo correre rischi".​Le condizioni del texano vanno senza dubbio monitorate a soli sei giorni dalla sfida di Serie A contro la Lazio che si giocherà sabato 19 ottobre all'Allianz Stadium di Torino. Come noto, McKennie gioca da diverso tempo con un tutore alla spalla che, comunque, non gli ha mai impedito di scendere in campo. In casa bianconera, al momento, non filtra grande preoccupazione al riguardo, in attesa di capire se l'ex Schalke salterà anche la sfida col Messico oppure tornerà regolarmente in campo.





