Dal sito ufficiale della Juventus, gli auguri a Weston McKennie che oggi compie 26 anni ( QUI quelli per Thiago Motta, che spegne 42 candeline).Quarto compleanno in maglia bianconera perche oggi, mercoledì 28 agosto, compieClasse 1998, Wes è fresco di rinnovo con la: è diventato ufficiale, infatti, il suo prolungamento di contratto fino al 2026 legandolo, così, per altri due anni ai nostri colori.Nella rosa attuale, McKennie è – al pari di Locatelli – il secondo giocatore con più presenze in bianconero dopo Danilo (198): 134 per il centrocampista statunitense, tenendo in considerazione tutte le competizioni. Presenze arricchite da 13 goal e 15 assist (10 solamente nella scorsa stagione).Weston viene dal suo migliore campionato in termini di assist: i sette passaggi vincenti registrati nella Serie A 2023/24, infatti, sono un record per lui in una singola stagione nei cinque maggiori campionati europei.Non ha ancora esordito quest'anno – è stato convocato in occasione del match contro l'Hellas Verona di due giorni fa – ma è pronto per mettere a disposizione del Mister e dei compagni la sua energia e la sua grinta.Happy birthday, Wes!