Protagonista con la sua Fondazione di un'iniziativa benefica all’Oratorio San Paolo di Torino,ha rilasciato alcune dichiarazioni anche ai microfoni di Sky ( QUI LE ALTRE PAROLE ).– "Sono molto felice di essere qui. Mi piace aiutare sempre i bambini, dare una mano quando posso. Oggi, prima di Natale, è un giorno speciale perché loro non si aspettavano che io fossi qui".– "Penso che sarà una partita molto importante, perché abbiamo visto che quando giochiamo contro il Manchester City, Lipsia o squadre così abbiamo un livello molto alto di attenzione. La nostra squadra deve avere questa mentalità sempre ed avere questo livello anche con squadre che lottano per i posti più bassi in classifica. Prepareremo questa partita, guarderemo i video con l’allenatore per capire come giocare. Speriamo di fare tre punti".– "Io sono un jolly, so giocare in tanti ruoli, terzino destro, mezzala, per me è normale. Io quando posso dare una mano alla squadra sono felice".– "Ci vuole solo un po’ di fiducia e un atteggiamento diverso della squadra. Dobbiamo stare insieme perché questo gruppo è molto forte. La Juventus è come una famiglia. Io penso solo che sia una questione di atteggiamento. Bisogna fare bene gli ultimi passaggi e fare bene in zona goal".- "Tre punti a Monza (ride, ndr)".