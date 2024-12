Ancheha commentato ai microfoni di CBS la vittoria dellacontro il, sulla quale ha messo lo zampino con il goal del 2-0: "È stato un grande momento per la squadra, data la situazione in cui ci siamo trovati. Ne abbiamo parlato ieri prima della partita e volevamo scendere in campo e dare il meglio di noi. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile perché il Manchester City è una squadra che punta tutto sul possesso palla e può punirti con un’azione. Quindi sapevamo che tipo di partita sarebbe stata e, data la situazione in cui ci troviamo, volevamo vincere per aumentare la nostra sicurezza e continuare ad andare avanti in campionato", il commento del centrocampista.McKennie ha poi aggiunto: "Essere americano, essere qui, essere messo in dubbio, è qualcosa con cui hai a che fare. Ma mi piace, mi piace quando le persone dubitano di me. Penso di giocare il mio miglior calcio quando le persone dubitano di me, l’ho dimostrato più e più volte. Quindi finché ci sono persone che dubitano di me vedo un buon calcio, spero che vada tutto bene".