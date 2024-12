Juventus-Bologna: il commento su Mbangula

in campo nel finale dinon è la mossa della disperazione, ma l'ultima o quasi cheaveva si.Il goal di Mbangula infatti non salva i bianconeri, semmai solo la striscia di imbattibilità in Serie A, che ha raggiunto quota 22. Magrissime consolazioni di fronte al rendimento delle ultime settimane. Se c'è qualcosa a cui poter provare ad aggrapparsi però, è proprio grazie a quella giocata, che ha almeno evitato a Thiago Motta e alla squadra di sprofondare.E' riapparso, con un lampo, dopo essersi "nascosto" nelle ultime uscite, in cui nei pochi minuti a disposizione, non aveva confermato le meraviglie fatte vedere ad inizio stagione, quando nei primi sei punti bianconeri c'era stato tanto di Mbangula. Forse ha bisogno di non avere i riflettori addosso per brillare. E forse,Si parla di possibile cessione per Mbangula a gennaio, perché uno dei pochi che può generare plusvalenza e risorse importanti. Intanto però, Samuel è entrato in 5 goal stagionali (2 reti e 3 assist), più un rigore procurato. Numeri da sottolinerare considerando il poco minutaggio complessivo.Per un attimo, quel goal a giro è sembrato far tornare la luce per la Juventus, come all'inizio del nuovo percorso, quando l'impiego di un ragazzo era il simbolo positivo della nuova gestione e della nuova Juve. Adesso no, somiglia più ad una scelta obbligata e causata da ciò che non sta andando, dentro e fuori dal campo.