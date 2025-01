Getty Images

Juve, le parole di Motta su Mbangula

Samuel Mbangula ha trascinato la Juve verso la vittoria contro il Milan, con una rete e una bella prestazione che lo ha visto tra i migliori in campo. Nel post partita, anche Thiago Motta ha elogiato il belga in conferenza stampa, parlando del suo momento positivo e del suo impatto sulla gara.'Sta giocando bene, lui come gli altri conosce la nostra filosofia: non la quantità dei minuti in campo ma la qualità. E lui lo sta facendo molto bene, oggi è stato decisivo non solo sul suo gol ma anche poi nel secondo'.