Juve-Lazio, possibile chance per Mbangula

Verso Juve-Lazio Thiago Motta dovrà in qualche modo rivoluzionare la squadra. Tante assenze, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo.difficilmente ci saranno anche contro lo Stoccarda, mentre potrebbe avere una chance McKennie. Filtra positività per Weah, che va invece verso la convocazione contro i biancocelesti. Secondo La Gazzetta dello Sport, inoltre, non è da escludere una possibilità per, nonostante una prestazione sotto tono contro ilCome riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, dipenderà molto dalla gestione della trequarti.potrebbe finalmente trovare una maglia da titolare contro la Lazio,. Se però dovesse agirecentralmente dietro Vlahovic, allora Mbangula potrebbe avere una nuova possibilità dal primo minuto.