Forse è stato il giocatore copertina di questo buon avvio della Juventus. Mbangula è stato decisivo in due gare su tre: gol e assist contro il Como (esordio nel massimo campionato) e altro assist al gol di Savona nella sfida contro l'Hellas Verona. Dal ritiro del BelgioU21 l'esterno bela ha parlato del suo momento in casa Juventus.MBANGULA - ​"La competizione è cresciuta? Questo è molto positivo per crescere: i più esperti sono i primi a incoraggiarmi, la Juve è una grande famiglia. E Motta mi dà la fiducia di cui ho bisogno. È sempre molto chiaro: ti dice cosa funziona e cosa non va bene. Inoltre ci incoraggia a provare, soprattutto a non esitare: quello che conta è la reazione in caso di errore, per riuscire al secondo tentativo".