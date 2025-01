Torino-Juventus: i voti a Mbangula

è ormai una certezza per questain difficoltà sotto vari punti di vista. Anche nel derby della Mole il giovane esterno belga è stato protagonista di una prestazione più che positiva, come sottolineato anche dai giornali in edicola oggi.- Dall’inizio alla sostituzione, è sempre al lavoro sulla fascia. Mette sul piede di Nico Gonzalez la palla del possibile 2-1.- Dopo l’ottima prova in Supercoppa a Riad il belga offre un’altra partita da circoletto rosso per come riesce a saltare l’uomo e comunque dare ritmo all’azione.- Treccine al vento conferma il buon momento con tanta vivacità e diverse iniziative proficue come l’assist che Nico non sfrutta a dovere.