Mbangula convocato con il Belgio: la scelta di Tedesco

Dopo l'esordio con la maglia dellae i primi goal, continua il momento da sogno perL'esterno della Juventus inizialmente doveva essere impegnato con la Nazionale Under 21, come nelle precedenti gare. Domenico Tedesco però, ct del Belgio, lo ha promosso con i "grandi".Alcuni infortuni nella rosa del Belgio hanno convinto il tecnico a convocare con la Nazionale maggiore Mbangula, che sogna quindi l'esordio. Il caso vuole che la prossima partita del Belgio sarà proprio contro l'Italia (giovedì 14) con Mbangula che spera di debuttare contro gli azzurri. Il 20enne è esploso in questo inizio di stagione con Thiago Motta che lo ha lanciato a sorpresa titolare nelle prime gare di campionato, segnando e dimostrando di essere un ottimo prospetto.