La Gazzetta dello Sport ha intervistato il CT del Belgio, che ha parlato anche dialla prima convocazione in Nazionale maggiore: "Per i giovanissimi ora non è così facile inserirsi, visto il ricambio già avvenuto. E lui deve ancora crescere", il suo commento sul giovane esterno della, che ha trovato spazio anche con Thiago Motta. "Nel suo ruolo ho Doku e Carrasco, ora infortunati, Fofana del Lione (altro ko) e anche Trossard. Dipende da come maturano, ma i giovani nel Belgio sanno che con me hanno chance".