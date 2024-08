Il primo goal della stagione 2024/25 della Juventus l'ha segnato proprio la grande sorpresa della serata dell'Allianz Stadium: Samuel Mbangula. L'esterno offensivo della Next Gen, scelto a sorpresa da Thiago Motta tra i titolari per la sfida contro il Como, ha lasciato subito il segno sbloccando il match contro i Lariani a due giri d'orologio dalla mezz'ora: il classe 2004 è partito dalla corsia di sinistra per poi rientrare sul destro e infilare sul secondo palo un destro imparabile per Reina. Esplode di gioia lo Stadium, così come Thiago Motta che nell'esultanza si è rivolto verso gli spalti abbracciando un gruppetto di tifosi.