, centrocampista del Belgio, ha parlato in conferenza stampa di, fresco di convocazione in Nazionale maggiore: "Ha portato una buona atmosfera e bella energia nel gruppo", il commento sull'esterno dellada parte del giocatore dell'Aston Villa, prossima avversaria dei bianconeri in Champions League. "E' un ragazzo tranquillo, può giocare in diversi ruoli in attacco. E poi ha una buona tecnica e questo è un vantaggio".Proprio oggi si è parlato molto di Mbangula nell'ambiente Juve: stando a La Gazzetta dello Sport, infatti, non è da escludere che il classe 2004 possa essere sacrificato a gennaio per ottenere le risorse da investire per almeno un nuovo difensore.