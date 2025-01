Mbangula esaltato da Thiago Motta: le parole del tecnico

Getty Images

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Brugge-Juventus,ha parlato anche di, che sabato ha segnato il goal del momentaneo 1-0 nel big match contro il Milan: "La sua evoluzione è molto buona", il commento del tecnico bianconero. "L'anno scorso giocava in Next Gen, è stato formato nel nostro settore giovanile, quindi complimenti a chi ci ha lavorato, ne abbiamo altri usciti da lì. Anche per necessità hanno dovuto crescere velocemente, da inizio stagione ha fatto bene e questo è il significato di quello che dicevo: non conta la quantità ma la qualità del minutaggio e lui è l'esempio".