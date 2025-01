Nel corso della conferenza stampa, Thiago Motta ha parlato in modo molto positivo di Samuel, un nome spesso accostato a possibili cessioni nel mercato di gennaio. Nonostante le voci di mercato, Motta ha voluto chiarire che, per il momento, l'ipotesi di una partenza del giovane giocatore non è una priorità.Le parole di Motta evidenziano innanzitutto il suo apprezzamento per la crescita di Mbangula, un giovane che non solo ha superato le aspettative, ma che ha anche affrontato un percorso di maturazione accelerato a causa di necessità legate agli infortuni o altre difficoltà della squadra. Il tecnico ha sottolineato come il ragazzo, pur provenendo da una realtà inferiore rispetto alla Serie A, sia riuscito a prendere responsabilità importanti, come dimostrato anche nella sua prima esperienza in un derby contro il Torino, un passaggio significativo nel suo percorso.