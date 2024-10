è sceso in campo nella serata di giovedì con la maglia delper sfidare ilnella gara valevole per le qualificazioni agli Europei di categoria. L'esterno offensivo classe 2004 è stato schierato con una maglia da titolare in quella che è stata la sua sesta presenza complessiva con la maglia del suo Paese. Il laterale juventino è rimasto in campo per settanta minuti prima di essere sostituito. Il Belgio, alla fine, si è imposto con il risultato di 2-0 grazie alla doppietta di Stassin, maturata negli ultimi venti minuti di partita.