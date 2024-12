Potrebbe essereuno dei sacrificati dellanel mercato di gennaio, quando servirà fare cassa per riuscire a garantirsi i necessari rinforzi. Come scrive Tuttosport, l'esterno classe 2004 ha estimatori soprattutto in Ligue 1 e Bundesliga, da dove potrebbero presto arrivare proposte concrete che il club bianconero ascolterebbe: servono 10 milioni di euro, però, per strapparlo alla Vecchia Signora, inoltre il giovane belga, da parte sua, vorrebbe rimanere a Torino e giocarsi le proprie carte, anche se il rientro dei vari big nel reparto offensivo l'ha fatto scivolare indietro nelle gerarchie.