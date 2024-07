Maurizio Arrivabene ha concesso una lunga intervista al Corriere della Sera. Le sue parole:



Maurizio Arrivabene, la Juventus e la Ferrari: le parole



GESTIONE JUVENTUS PRECEDENTE – "Premetto che nel periodo in questione io ero nel cda in qualità di consigliere senza alcune delega e in un momento in cui a causa del Covid ci si riuniva in videoconferenza. In quel momento la strategia della società mirava ad una forte espansione iniziata in precedenza con l’acquisto di Ronaldo e l’obiettivo era vincere la Champions ed entrare in modo solido e duraturo tra le grandi d’Europa: di conseguenza sono stati fatti altri acquisti, poi il Covid ha complicato le cose. Ho iniziato il mio lavoro da dirigente il primo luglio 2021 trovando una situazione piuttosto pesante a causa degli investimenti precedenti. Ovviamente la pandemia aveva aumentato i problemi, i costi di contratti molto onerosi avevano creato una situazione piuttosto difficile. Cosa dovevo fare, andare in tv e dire abbiamo sbagliato a spendere troppo? Vi immaginate la reazione di tifosi e media? In silenzio mi sono rimboccato le maniche e ho iniziato a lavorare, quell’anno grazie ad alcune vendite e all’acquisto di soli due giocatori, Locatelli e Kean, facemmo un mercato morigerato subendo anche critiche".



RINVIO A GIUDIZIO DA PARTE DELLA PROCURA DI ROMA – "Le cose vanno avanti. Continuo a credere nella giustizia".



FIDUCIA NELLA GIUSTIZIA SPORTIVA – "Vedremo cosa dirà la Corte Europea".



SI SENTE ANCORA CON AGNELLI – "Si, ci sentiamo".



PIU’ DIFFICILE ALLA FERRARI O ALLA JUVE – "Mi fornite l’occasione per chiarire la mia esperienza alla Ferrari. Nessuno mi ha cacciato, altrimenti dopo non sarei andato alla Juve. Avevo un contratto di quattro anni e non è stato rinnovato, non abbiamo trovato un accordo. Non ero solo team principal ma anche managing director, deleghe date da Marchionne, la Ferrari era stata da poco quotata e la Scuderia doveva essere il fiore all’occhiello".









