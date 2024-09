Empoli-Juve, De Sciglio e le parole di D'Aversa

Mattia, il grande ex della sfida tra, vivrà questa partita da una prospettiva diversa. L'ex esterno bianconero, attualmente in forza all'Empoli, sarà presente in panchina ma non potrà scendere in campo poiché non è ancora al meglio della forma fisica. De Sciglio, passato ai toscani dopo anni trascorsi a Torino, è considerato un elemento di grande esperienza e valore per la squadra di Empoli. Tuttavia, il suo ritorno in campo dovrà attendere, lasciando i tifosi in attesa di vederlo di nuovo protagonista sul terreno di gioco nelle prossime partite.LA RICHIESTA DI DE SCIGLIO - "De Sciglio verrà con noi in panchina, me lo ha chiesto ed era giusto accontentarlo nonostante non sia ancora pronto per giocare"