L'ex attaccante della Juventus Alessandroha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le sue parole sull'attacco attuale di Thiago Motta:"I numeri per i centravanti sono fondamentali, io sono cresciuto con questa mentalità. E sicuramente quelli di Vlahovic sono ottimi. Che Dusan sia forte non è indubbio, ma da lui ci si aspettava una crescita maggiore negli ultimi anni. Kolo Muani o Zirkzee per aiutarlo in attacco? Non vedo Vlahovic in coppia con Kolo Muani né con Zirkzee: vorrebbe dire rinunciare a un centrocampista. E Locatelli, Thuram e Koopmeiners mi sembrano quasi intoccabili per Thiago Motta. Mi immagino più una alternanza tra il serbo e l’eventuale nuovo attaccante".