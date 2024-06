Alessandro Matri, ex giocatore della Juventus con cui ha vinto tre scudetti, due supercoppe e una Coppa Italia, ha rilasciato delle dichiarazioni a IlBianconero relative ai giocatori da cui la Juventus dovrebbe ripartire in vista della prossima stagione. Di seguito le sue parole."A me piace Bremer per la difesa. E sono curioso di vedere Fagioli, che è un giocatore che comunque è cresciuto molto, ha avuto quest’anno anche un po’ problematico. Sta dimostrando di essere un giocatore di grande valore nonostante quello che ha passato".