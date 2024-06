Alessandro, a IlBiancoNero.com, torna a parlare di Nazionale e Juventus."Difficile dire cosa aspettarsi. Si parla di un mercato importante in entrata. I nomi che si fanno sono nomi importanti. È stato preso un allenatore importante, che ha fatto un miracolo a Bologna"."A me piace Bremer per la difesa. E sono curioso di vedere Fagioli, che è un giocatore che comunque è cresciuto molto, ha avuto quest’anno anche un po’ problematico. Sta dimostrando di essere un giocatore di grande valore nonostante quello che ha passato"."Metto Vlahovic e Chiesa come i giocatori più importanti, ma manca ancora qualcosa per essere quei giocatori che possono fare la differenza"."Le prestazioni che ha fatto sono tutte abbastanza positive. La prima è stata una bella partita, la seconda quando è subentrato… ha qualità fisiche che comunque in una partita le vedi sempre. Ha bisogno di continuità e gli sta mancando per diventare un giocatore su cui fare affidamento".





