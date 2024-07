"Mi incuriosisce molto vedere la nuova Juventus. Ci sarà una rivoluzione con Thiago Motta sia a livello di giocatori sia di progetto tecnico-tattico e sarà molto interessante seguire la metamorfosi dei bianconeri. Sarà una Juve molto diversa dal passato", le parole di Alessandro Matri, intervistato da Tuttosport."Thiago aveva già fatto grandi cose alla guida dello Spezia e l’anno scorso si è ripetuto. Portare il Bologna in Champions è stato un miracolo. Ora alla Juve gli stanno costruendo una squadra forte e all’altezza delle sue idee di gioco. Motta ha meritato la chance di allenare la Juve e può confermarsi anche a grandi livelli"."I bianconeri stanno crescendo molto e possono puntare a vincere il campionato, anche se al momento metto ancora l’Inter come favorita. I nerazzurri ripartono dalle certezze dello scorso anno e hanno aggiunto ottimi elementi come Zielinski e Taremi, migliorando ulteriormente il livello della rosa".