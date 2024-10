Joel Matip has confirmed his retirement from football



The defender departed the Reds in the summer after an eight-year spell that included 201 appearances and multiple major honours with the club — Liverpool FC (@LFC) October 12, 2024

Il suo nome, anche se in maniera del tutto convinta e concreta, era stato accostato anche alla Juventus dopo il grave infortunio occorso a Gleison Bremer. La certezza, ora, è che sicuramente non sarà lui a rimpiazzare il difensore brasiliano nel prosieguo della stagione alla. Di chi stiamo parlando? Ovviamente di, ex difensore del, che ha deciso di ritirarsi dal calcio. Svincolato dallo scorso luglio, il classe 1991 aveva chiuso la sua prestigiosa e pluridecorata esperienza ai Reds dopo ben otto stagioni vissute sempre con un ruolo da assoluto protagonista. Rimasto svincolato per alcuni mesi, però, il 33enne tedesco ha deciso di appendere le scarpette al chiodo. Nel suo futuro, dunque, non ci sarà la Juventus così come non ci sarà nessun altra squadra. La decisione ufficiale è stata confermata anche dal suo ex club, il Liverpool, attraverso i propri canali ufficiali