Perchè Soulè non convince?

30 milioni, quelli che laverserà nelle casse dellaper la cessione estiva di Matias. L'esterno argentino classe 2003 però a Roma sta già facendo storcere il naso ai tifosi. C'è addirittura chi pensa sia paragonabile ad altri flop come Iturbe. Il giocatore infatti sta trovando continuità in campo ma non nelle prestazioni. Se lo scorso anno a Frosinone era per i migliori tra i dribbling ora sembra quasi una brutta copia.Il giocatore infatti, nonostante il grande minutaggio continua a non essere determinate. Oggi in conferenza stampa Ivan Juric ha dichiarato: "Soulé in questo momento non è determinante come lui vorrebbe, ma qui è un equivoco totale. Ha fatto un anno a Frosinone, ma diamogli tempo. È vero che a Roma le aspettative sono enormi, lasciamolo crescere. A me piace il fatto che non si nasconda mai. L’erba sintetica è stata un fattore? Non vogliamo scuse". Non è chiaramente semplice il salto a cui Matias è stato chiamato, da Frosinone a Roma, la fiducia non gli manca, gli verrà dato altro tempo ma c'è chi inizia a storcere il naso.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui