La Juventus è pronta a muoversi sul mercato con decisione, e l'addio dirappresenta solo l'inizio di una serie di operazioni. Ilha intensificato il pressing su, che ha appena concluso un prestito positivo al Frosinone con 11 gol all'attivo. Il fantasista argentino è uno dei primi nomi nella lista di. Tuttavia, i campioni di Germania non sono disposti ad andare oltre i 20 milioni di euro più bonus, mentre la Juventus valuta Soulé intorno ai 30 milioni.Oltre al Leverkusen, anche il Borussia Dortmund è interessato a Matias Soulé. I vice campioni d'Europa, noti per la loro capacità di scovare e valorizzare giovani talenti (come dimostrato con Haaland e Bellingham), vedono in Soulé un possibile erede di Marco Reus o Jadon Sancho, con quest'ultimo destinato a tornare al Manchester United dopo il prestito.