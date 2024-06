Paulopuò davvero lasciare la? Forse sì, ma difficilmente approderà al, il club a cui è stato accostato nelle scorse ore e che ha appena ingaggiato come nuovo allenatore Josè, il quale ha appena dichiarato di non essere interessato a nessun giocatore della sua ex squadra citando espressamente anche l'argentino e Romelu Lukaku. Ad ogni modo, secondo La Gazzetta dello Sport i giallorossi hanno già messo nel mirino il possibile sostituto della Joya: si tratta di Matias, che lapotrebbe cedere in nome del bilancio.