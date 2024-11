In un'intervista rilasciata a Il Mattino, l'ex difensore dell'Inter Marco Materazzi ha commentato la corsa Scudetto a pochi giorni dall'atteso scontro tra Inter e Napoli, che si terrà a San Siro. "Inter-Napoli è una partita che può portare nuove consapevolezze a entrambe le squadre," ha dichiarato Materazzi, spiegando come, secondo Antonio Conte, l'obiettivo principale del Napoli non sia uno Scudetto immediato, bensì un progetto a lungo termine.Materazzi ha poi analizzato le altre squadre in corsa per il titolo di campione d'Italia nella stagione 2024-2025. A suo avviso, la Juventus ha ancora bisogno di tempo per completare un processo di crescita e integrare i nuovi acquisti. "I bianconeri hanno le potenzialità per essere pretendenti al titolo, ma devono dimostrarlo ancora," ha affermato il campione del mondo.Sul Milan, Materazzi ha sottolineato l'andamento altalenante della squadra: "Fino ad ora è stato troppo ondivago. Se giocasse come contro il Real Madrid, potrebbe diventare uno spettatore interessato nella lotta per il titolo." Infine, ha citato l’Atalanta, elogiandone il percorso costante e determinato: "L’Atalanta non si limita a osservare gli altri, va avanti per la sua strada. La vittoria al Maradona ha dimostrato che, se continua così, può davvero dire la sua nella corsa Scudetto."