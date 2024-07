ha parlato ai microfoni di Sportmediaset a proposito di, suo compagno di squadra ai tempi dell'Inter, e ora nuovo allenatore della. L'ex difensore ha scherzato proprio riguardo alla nuova avventura in bianconero del tecnico italo-brasiliano:"​Juventus antagonista dell'Inter? Stanno facendo le cose per bene, hanno preso un allenatore giovane ma con tanta esperienza e che ha dimostrato di essere più che valido. Mi dispiace, è un mio compagno del Triplete che dovrà fare bene alla Juve! Non ci ho parlato e ora che è juventino non lo farò... Scherzi a parte, sicuramente li farà giocare bene. Quando cambi tanto non è facile trovare subito la giusta quadra, ma la Juve è sempre la Juve: nessuna paura, ma bisogna sempre rispettarla".