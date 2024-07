Thiago Motta, le parole di Materazzi

A margine della presentazione del nuovo calendario di Serie A, l'ex difensore dell'Inter, Marco Materazzi, ha parlato della Juventus e dell'arrivo di Thiago Motta: "Stanno facendo le cose fatte beneCosì Materazzi ha commentato la scelta della Juve di puntare su Thiago Motta: "Ha dimostrato di essere più che valido. Mi spiace perché era un mio compagno di Triplete e ora dovrà fare bene alla Juve. Se ci ho parlato? No, non ci parlo se è juventino. Scherzo ovviamente. Farà giocare bene la squadra. Quando cambi tanto, e penso che la Juve lo farà, non è facile trovare subito la quadra. Ma la Juve è sempre la Juve, non c’è da avere paura, ma bisogna rispettarla".