Mateo Santa Maria è della Juventus: chi è il nuovo acquisto per le giovanili

Chi è Mateo Santa Maria

Larinforza il proprio settore giovanile con un acquisto a titolo definitivo dal Levante. Si tratta di, attaccante classe 2009 provvisto di più passaporti.Ecco il comunicato ufficiale: "Mateo Santa Maria è un nuovo giocatore della Juventus: il giovanissimo calciatore in arrivo dal Levante ha firmato un contratto fino al 2027 con la società bianconera ed è pronto a unirsi all’. Giocatore classe 2009, l’attaccante nato in Spagna da padre argentino e mamma brasiliana è cresciuto nel Settore Giovanile della squadra valenciana ed è pronto a dare una mano sia nel presente che in prospettiva alla Juventus. Benvenuto in bianconero!".