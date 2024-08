Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport,ha detto la sua sulla "nuova". "Che cosa mi aspetto? Che vinca giocando bene. Dopo i tentativi effettuati con Sarri e Pirlo, dove comunque arrivarono a uno scudetto e a due Coppe, adesso i bianconeri ci riprovano con Motta. La squadra è composta da ottimi giocatori, ma non ci sono stelle. Il leader dovrà essere il gioco di Motta e i primi segnali sono incoraggianti. Il mio colpo preferito? Il gioco di Thiago. Sono convinto diventerà il valore aggiunto e trasformerà un buon gruppo in una squadra vera. Non mi stupiscono le scelte forti di Motta: come ha detto Platini, Thiago è una persona intelligente e con un passato da grande giocatore. Non ha paura di prendersi rischi pur essendo alla prima panchina in un top club".