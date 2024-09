Massimoha parlato a Repubblica Torino. Queste le sue parole sulla Juventus e sul trasferimento di Federico"Nella nuova Juventus vorrei vedere più coraggio in campo, vorrei che prendesse anche quattro o cinque contropiede perché sempre in attacco, il contrario di quanto accaduto contro la Roma. Però il progetto mi piace molto, Giuntoli ci sa fare, era giusto cambiare tutti quei giocatori, compreso Chiesa che non ha mai fatto un vero salto di qualità. Tanti bianconeri erano lì da troppo tempo, lo si deve dire senza per questo mancare di rispetto ad Allegri".